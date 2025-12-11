Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении беспилотников

Шапша: три дрона уничтожены в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении трех беспилотников над территорией региона.

По словам главы региона, беспилотники были уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над территорией Боровского муниципального округа.

Шапша добавил, что в результате падения БПЛА повреждены окна трех жилых домов в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа, а также припаркованные возле домов автомобили. Администрация округа проводит оценку ущерба.

11 декабря мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, летевший к Москве.

По информации Минобороны России, силы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

Ранее сообщалось, что в Воронеже после атаки БПЛА было частично отключено электричество.