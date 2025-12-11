На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Азимут» отменил рейсы на Калужском направлении

Авиакомпания «Азимут» отменила все рейсы в направлении Калуги 11 декабря
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Авиакомпания «Азимут» в четверг, 11 декабря, отменила все рейсы на Калужском направлении из-за временных ограничений в работе аэропорта. Об этом сообщили на официальном сайте международного аэропорта «Калуга».

На территории воздушной гавани продолжают действовать ограничения на полеты.

«В связи с продолжающимися ограничениями только 11.12.2025 года авиакомпания «Азимут» отменяет всю цепочку рейсов: Сочи – Калуга – Пулково и Пулково – Калуга – Сочи», — говорится в публикации.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении трех беспилотников над территорией региона.

По словам главы региона, беспилотники были уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над территорией Боровского муниципального округа. Он добавил, что в результате падения БПЛА повреждены окна трех жилых домов в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа, а также припаркованные возле домов автомобили.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Воронеже после атаки БПЛА было частично отключено электричество.

