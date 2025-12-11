На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После взрыва в многоквартирном доме в Петрове Вале возбудили уголовное дело

В Волгоградской области завели дело после взрыва в многоквартирном доме
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после того, как дом частично обрушился из-за взрыва. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, в квартире, где произошел хлопок, в этот момент никто не жил. Выброс газа случился, когда соседи открыли помещение запасным ключом. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

Инцидент произошел 11 декабря в многоквартирном доме на улице Ленина в городе Петров Вал. Местные жители услышали резкий хлопок — предварительно, причиной взрыва мог стать сбой в работе газового оборудования. Соседи изначально полагали, что находившиеся в доме бабушка с внучкой сгорели, однако позже стало известно, что их вытащили из-под завалов живыми.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться с причинами ЧП. Всего в результате случившегося пострадали четверо человек — трое взрослых и один ребенок.

Ранее появилось первое фото от МЧС из обрушившегося в городе Петров Вал здания.

