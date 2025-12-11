На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось первое фото от МЧС из обрушившегося в городе Петров Вал здания

Сотрудники МЧС Волгоградской области показали, как сейчас выглядят обрушившееся здание в городе Петров Вал. Соответствующие кадры были опубликованы на сайте ведомства.

На кадрах с места заметно, что во время инцидента обрушилась часть крыши. Также рядом заметно большое количество рухнувшей черепицы и других материалов.

Известно, что под завалами находился один человек. На фото из местных пабликов заметно, как спасатели ведут по лестнице мужчину со следами строительной пыли на одежде.

«Для жильцов дома развернут пункт временного размещения. В работе задействованы 29 человек и 12 единиц техники», – добавили в ведомстве.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ленина. По данным местных СМИ, в доме произошел хлопок, после которого помещение на верхнет этаже обрушилось. Предварительно, это произошло из-за сбоя в работе газового оборудования.

Как рассказали очевидцы, в жилье на пятом этаже выбило окна. Они также добавили, что есть пострадавшие. Спасатели работают на месте, разбирают завалы.

Ранее посетителей эвакуировали из здания горящего рынка в Петербурге.

