Названа возможная причина пожара на рынке в Петербурге

По предварительной версии, пожар на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге мог начаться из-за возгорания проводки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Пока рабочая версия одна — возгорание проводки в одном из помещений рынка. Дознание продолжается», — сказали агентству.

Пожар тушили около 12 часов.

Возгорание произошлоhttps://www.gazeta.ru/social/news/2025/12/10/27382765.shtml накануне, 10 декабря, в Невском районе. Около 17:00 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме №16 на улице Дыбенко. Прибывшие на место специалисты установили, что на площади около 1,5 тыс. м² горела внутренняя обстановка двухэтажного здания рынка.

По данным МЧС, в результате происшествия пострадал мужчина, которого госпитализировали. Также на месте пожара обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Из зоны опасности эвакуировали около 100 человек.

В тушении участвовали 26 единиц техники и 96 сотрудников экстренных служб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара.

