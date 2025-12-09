В Новосибирске загорелось здание колледжа

МЧС: в Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже

В здании педагогического колледжа в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю.

В тушении пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.

Из здания колледжа эвакуированы все учащиеся и преподаватели.

