В Новосибирске загорелось здание колледжа

МЧС: в Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже
true
true
true

В здании педагогического колледжа в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю.

В тушении пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.

Из здания колледжа эвакуированы все учащиеся и преподаватели.

9 декабря сообщалось, что на юго-западе Москвы загорелись строительные бытовки, эвакуированы около 90 человек.

За день до этого стало известно, что в населенном пункте Дубровки в Тверской области полностью ликвидировали происшедший в ангаре пожар площадью 1,1 тыс. кв. метров. Предварительной причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара.

