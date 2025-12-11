Стали известны подробности о погибшем в пермском политехе

59.RU: погибший при взрыве на испытаниях в пермском вузе возглавлял завод Анкос

В Перми в результате взрыва во время испытаний в политехническом вузе погиб генеральный директор местного завода «Анкос» и его малолетняя дочь. Об этом пишет региональный портал 59.RU.

По данным журналистов, его зовут Константин Солдатов, ему был 41 год. На первое испытание оборудования он взял с собой ребенка.

«Завод «Анкос» занимается производством задвижек и запорной арматуры. Запорная арматура — это элемент трубопроводных систем, предназначенный для полного или частичного перекрытия потока воды, газа, пара и другого. Производственные площадки заводы работают в Пермском крае: литейный участок (там изготавливают металлические отливки) — в городе Краснокамск, механо-сборочный — в Лысьве», — сказано в материале.

По последним данным, в результате случившегося пострадали четыре человека.

Чрезвычайное происшествие произошло 11 декабря во время лабораторных испытаний. По предварительным данным, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.