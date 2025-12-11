В Пермском политехе рассказали о погибших при взрыве в вузе

Руководитель предприятия и его дочь погибли при взрыве в Пермском политехе

Руководитель предприятия и его дочь погибли в результате взрыва в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ) и его несовершеннолетняя дочь», — рассказали в вузе.

Двое других пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один отказался от госпитализации.

ЧП произошло в четверг, 11 декабря, во время лабораторных испытаний. По предварительным данным, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.

Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. Всего пострадали пять человек. У трех из них закрытые черепно-мозговые травмы. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.