Число пострадавших при взрыве в пермском политехе увеличилось

СКР: на месте взрыва в пермском политехе находились четыре человека
На месте взрыва в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) находились еще четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

«Четверо пострадавших, двое погибших», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в лаборатории университета произошла разгерметизация гидродинамического стенда. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ЧП произошло 11 декабря во время лабораторных испытаний. По предварительным данным, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.

