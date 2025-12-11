Появилось фото с места взрыва многоквартирного дома в Волгоградской области

V1.ru опубликовал кадры с места взрыва многоквартирного дома в Петровом Валу

В городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Ленина. Кадры с места инцидента опубликовал местный паблик V1.ru.

На обнародованных снимках можно заметить, что взрыв затронул четырехэтажное здание. Угловая квартира на четвертом этаже оказалась сильно повреждена.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что разрушения могли быть вызваны повреждением газового оборудования, однако официальной информации по этому поводу на данный момент не поступало.

Сильный хлопок на территории города произошел примерно в 14:45 по московскому времени.

«Квартиру <...> полностью разнесло, во всем доме окна повылетали. Там кого-то из завалов достают. Говорят соседи, что бабушка с внучкой там жили, сгорели», — рассказал источник.

Другой случай произошел в Перми. В политехническом университете города в одном из зданий произошел взрыв в лаборатории из-за разгерметизации гидродинамического стенда. В результате не выжили мужчина и восьмилетняя девочка. Еще четыре человека получили травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.