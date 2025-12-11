На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось фото с места взрыва многоквартирного дома в Волгоградской области

V1.ru опубликовал кадры с места взрыва многоквартирного дома в Петровом Валу
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

В городе Петров Вал Волгоградской области произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Ленина. Кадры с места инцидента опубликовал местный паблик V1.ru.

На обнародованных снимках можно заметить, что взрыв затронул четырехэтажное здание. Угловая квартира на четвертом этаже оказалась сильно повреждена.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что разрушения могли быть вызваны повреждением газового оборудования, однако официальной информации по этому поводу на данный момент не поступало.

Сильный хлопок на территории города произошел примерно в 14:45 по московскому времени.

«Квартиру <...> полностью разнесло, во всем доме окна повылетали. Там кого-то из завалов достают. Говорят соседи, что бабушка с внучкой там жили, сгорели», — рассказал источник.

Другой случай произошел в Перми. В политехническом университете города в одном из зданий произошел взрыв в лаборатории из-за разгерметизации гидродинамического стенда. В результате не выжили мужчина и восьмилетняя девочка. Еще четыре человека получили травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами