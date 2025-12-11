После взрыва в университете в Перми, при котором погибли двое, возбуждено дело

СК возбудил дело из-за гибели мужчины и 8-летней девочки в университете в Перми

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в здании политехнического университета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Установлено, что 11 декабря в лаборатории одного из университетов города Пермь произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате случился взрыв, при котором погибли мужчина и восьмилетняя девочка. Еще два человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. С целью установления причины пожара и гибели людей назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Во время испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо. Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. В результате происшествия погиб директор завода-разработчика установки и его малолетняя дочь.

