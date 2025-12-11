Путин назвал дату индексации социальных пенсий в России

Путин: социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

По его словам, выплаты со следующего года будут увеличены тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров.

Также глава государства анонсировал индексацию страховых пенсий по старости с 1 января 2026-го. По его словам, они вырастут на 7,6%, что выше инфляции, которая ожидается по итогам текущего года.

До этого в России подсчитали, что средний размер социальной пенсии с учетом индексации в 2026 году превысит 16 тысяч рублей. Социальная пенсия назначается нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

В свою очередь средний размер страховой пенсии по старости достигнет 27 тысяч рублей с учетом индексации на 7,6% в 2026-м.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.