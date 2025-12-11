Лавров: около сотни британских военных воюют против России на СВО

Около сотни военных из Великобритании принимают участие в боевых действиях против Российской Федерации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

10 декабря министерство обороны Великобритании опубликовало некролог о гибели на Украине 28-летнего капрала Джорджа Хула. Таким образом в Лондоне признали отправку своих военных в зону СВО.

По мнению Лаврова, сейчас британские власти уже вынуждены признать факты прямого участия в конфликте против России своих военнослужащих, спецназовцев.

«Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации», — сказал глава МИД РФ.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что потери ВСУ с начала российской специальной военной операции превысили 1 миллион человек.

Ранее британец Эйден Миннис призвал вынести самые суровые приговоры воющим за ВСУ соотечественникам.