В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой

Западные страны используют тему с конфликтом на Украине, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от проблем Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Мы видим попытки использовать остроту этой полемики вокруг Украины, для того чтобы отвлечь внимание от других, не менее, а, может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества, имею в виду в том числе и палестинскую проблему», — заявил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию и захватили более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве, чтобы уничтожить военных и политические структуры ХАМАС и освободить всех похищенных людей.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября сторонами конфликта было подписано соглашение о реализации первого этапа мирного плана, который ранее был представлен американским президентом Дональдом Трампом. С 10 октября в силу вступило соглашение о прекращении огня в Газе.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в МИД РФ выразили готовность помочь в урегулировании на Ближнем Востоке.