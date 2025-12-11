На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой

Лавров: Запад использует Украину, чтобы отвлечь внимание от проблем Палестины
true
true
true
close
РИА «Новости»

Западные страны используют тему с конфликтом на Украине, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от проблем Палестины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

«Мы видим попытки использовать остроту этой полемики вокруг Украины, для того чтобы отвлечь внимание от других, не менее, а, может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества, имею в виду в том числе и палестинскую проблему», — заявил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию и захватили более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве, чтобы уничтожить военных и политические структуры ХАМАС и освободить всех похищенных людей.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября сторонами конфликта было подписано соглашение о реализации первого этапа мирного плана, который ранее был представлен американским президентом Дональдом Трампом. С 10 октября в силу вступило соглашение о прекращении огня в Газе.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в МИД РФ выразили готовность помочь в урегулировании на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами