Звезда «Реальных пацанов» собирается улететь из России в Новый год

Актер Владимир Селиванов улетит с женой из России в Таиланд в Новый год
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Селиванов и его жена Александра Калмыкова собираются улететь из России в Новый год. Супруги признались «Газете.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», что впервые не будут в Москве в этот праздник.

Блогер Александра Калмыкова рассказала, что для них с мужем этот Новый год станет экспериментом.

«Мы улетаем в Таиланд. Первый Новый год будем праздновать вне Москвы. Но бой курантов будем обязательно слушать», — поделилась жена звезды «Реальных пацанов».

По словам Селиванова, новогодние праздники не обходятся в их семье без советских фильмов. Любимая комедия актера «Кавказская пленница», хотя в проекте ТНТ он сыграл персонажа из «Джентльменов удачи».

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова воспитывают сына Кирилла. Также у актера есть дочь Ева от первого брака с Викторией Маркиной. От бывшей супруги он ушел еще до официального развода, так как влюбился в Калмыкову. Артист признавался, что не жалел о своем поступке.

Ранее Владимиру Селиванову не дали шенген из-за финала сериала «Реальные пацаны».

