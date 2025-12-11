На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области приостановили работу центра помощи из-за нарушений

Прокуратура: суд закрыл на 60 суток центр помощи нуждающимся в Увельском районе
true
true
true

В Увельском районе Челябинской области по требованию прокуратуры на 60 суток приостановили работу Центра помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что в учреждении «Добрая деревня», расположенном в селе Хуторка, проживают пожилые люди, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. При этом инспекторы выявили многочисленные нарушения санитарных правил, касающиеся размещения и питания проживающих.

По данным прокуратуры, в здании отсутствует медицинский кабинет, не проводятся профилактические осмотры, постельные принадлежности не проходят необходимую обработку. Еду готовят без технологических карт и из продуктов, купленных без подтверждающих документов. Кроме того, на кухне нет системы принудительной вентиляции, а уборка помещений ведется ненадлежащим образом.

По итогам проверки в отношении организации возбудили административные дела по статьям 6.3 и 6.6 КоАП РФ, касающимся нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Решением районного суда деятельность центра временно прекращена.

Ранее волгоградский пансионат закрыли после того, как оттуда увезли истощенную женщину.

