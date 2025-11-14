Назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей

Чтобы получать пенсию в размере 45 тыс. рублей, нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, для такого количества ИПК нужно получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

В Госдуме в октябре заявили, что средняя пенсия в России должна составлять около 45 тыс. рублей.

По словам Трепольского, на 2025 год прогнозируется фиксированная выплата в размере около 8,5 тыс. рублей и стоимость балла составляет около 140 рублей. Чтобы пенсия составила 45 тыс. рублей, страховая часть должна быть 36,5 тыс. рублей, сказал финансист. Для этого потребуется 36 500 / 140 ≈ 260 ИПК, подчеркнул Трепольский.

«Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10. Если работать 26 лет с зарплатой 230 тыс. рублей в месяц (максимум ИПК каждый год), можно накопить 26 * 10 = 260 ИПК. Таким образом, стабильная зарплата в диапазоне от 230 тыс. рублей в месяц и выше (в ценах 2025 года) на протяжении 26 лет является условием для достижения целевой пенсии в 45 000 рублей», — отметил Трепольский.

По его мнению, вероятность того, что средняя пенсия в России достигнет 45 тыс. рублей в ближайшие два года, практически нулевая. Трепольский сказал, что это следует рассматривать, скорее, как декларацию о намерениях и обозначение желаемой цели, нежели как реалистичный финансовый план на краткосрочную перспективу. Резкое повышение средней пенсии с текущих 25 тыс. до 45 тыс. рублей потребует колоссальных бюджетных вливаний, которые в текущих экономических условиях найти невозможно, пояснил эксперт. Это означало бы необходимость почти двукратного увеличения расходов Социального фонда России, что без кардинальных изменений в экономике и пенсионной системе не представляется возможным, уверен Трепольский.

Для того чтобы средняя пенсия россиян достигла 45 тыс. рублей в будущем, необходим комплекс глубоких системных реформ, констатировал Трепольский. По его словам, во-первых, это структурная перестройка экономики, направленная на создание высокопроизводительных рабочих мест с высокими белыми зарплатами. Чем выше официальные зарплаты, тем больше отчислений поступает в Социальный фонд. Во-вторых, необходима дальнейшая работа по выводу зарплат из тени, чтобы расширить базу для начисления страховых взносов, добавил эксперт. По его мнению, в-третьих, требуется повышение общей эффективности экономики и рост производительности труда. Также необходимо пересмотреть структуру бюджетных расходов и, возможно, найти новые источники доходов, например, за счет более справедливого налогообложения или доходов от использования природных ресурсов, заключил Трепольский.

По словам депутата Николая Арефьева, по международным ориентирам пенсия должна быть на уровне 40% от средней зарплаты. «Если сегодня средняя зарплата в России — около 100 тыс. рублей, то пенсия должна быть порядка 40 тыс. рублей», — отметил он. Сейчас средний размер пенсии, по его словам, находится на уровне примерно 25 тыс. рублей.

