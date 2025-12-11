На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новые владельцы Ura.ru уволили главреда Козлову

Павел Лисицын/РИА Новости

Руководство холдинга «Ридовка», купившее свердловское издание Ura.ru, уволило главу редколлегии Михаила Вьюгина и главного редактора портала Диану Козлову. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Также уволены заместитель главного редактора Антон Ольшанников и руководитель региональных редакций Игорь Сергеев, следует из материала.

До этого сообщалось, что редакция агентства Ura.ru приостановила работу на 72 часа. По словам нового директора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юрлицо Ura. ru. — прим. ред.) Андрея Ткаченко, такое решение было принято из-за угрозы негативного воздействия уволенных сотрудников, находящихся за границей.

В июне редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали сначала на два месяца по обвинению в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде – бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову. Затем суд продлил ему арест на полгода. Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией.

Ранее агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.

