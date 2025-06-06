Передал дяде 20 тысяч рублей: за что арестовали редактора Ura.ru Аллаярова

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали на два месяца. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тыс. рублей родному дяде – бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову. Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным Baza, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Главу свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали на два месяца по статье о даче взятки, он останется под стражей до 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Свою вину журналист не признал.

«Обвинения я не признаю. Это провокация. Я выполнял просто свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — заявил Аллаяров.

Против редактора Ura.ru ранее возбудили уголовное дело о взятке должностному лицу. Как рассказала адвокат Аллаярова Светлана Герасимова, сумма предполагаемой взятки составляет 20 тыс. рублей, а получатель — родной дядя журналиста , экс-начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 в Екатеринбурге Андрей Карпов.

«По словам его (Аллаярова. — «Газета.Ru») дяди — Карпова — денежные средства в размере 20 тысяч рублей Денис Аллаяров передал ему когда-то, точно он не помнит, где и когда», — уточнила Герасимова, отметив, что правоохранители в ходе обысков не нашли никаких доказательств передачи взятки.

Самого Карпова ранее отправили на два месяца под домашний арест. Его обвиняют в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290) и превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Telegram-канал Baza писал, что экс-правоохранитель мог дать показания на своего племянника, чтобы уменьшить себе срок .

«Он (Андрей Карпов. – «Газета.Ru») около года находится под следствием по другому делу — по информации журналистов, Карпову грозит до 10 лет заключения. По версии сотрудников Ura.ru, в рамках этого дела Карпову предложили сократить себе срок: дать показания против Дениса и обвинить его в даче взятки», — говорилось в публикации.

Знакомые журналиста также подтвердили, что Аллаяров действительно перевел дяде деньги, однако перевод был сделан исключительно в личных целях , а не за предоставление полицейских сводок или другой информации.

Редакция опасается за жизнь журналиста

Адвокат редактора Ura.ru сообщила, что защита будет обжаловать его арест. Одновременно с этим редакция издания заявила, что опасается за жизнь Дениса Аллаярова.

«За время работы он как профессиональный журналист успел нажить себе врагов, поскольку писал на темы, которые кто-то назовет «опасными», — говорится в заявлении.

Там также указано, что редакции изначально был непонятен масштаб обысков и жестокости по отношению к журналисту. После того как Аллаяров прошел допрос, к нему больше не пускали юристов. Адвокаты просили отложить суд на 72 часа, чтобы получить необходимые документы и зафиксировать состояние здоровья, так как у редактора информационного агентства есть хронические заболевания. Однако защите отказали без объяснения причин.

«Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту «взятку» в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца <…> Все это мы также трактуем как элемент давления. Особо показательно, что во время его заключительного слова из зала уже выгоняли журналистов, не давая ему его произнести», — подчеркнули в редакции.

Силовики снова приезжали в редакцию

6 июня в редакцию Ura.ru снова приехали силовики. Оперативные мероприятия на этот раз проводили сотрудники ФСБ. Как сообщила Ксения Собчак, они хотели забрать на допрос главного редактора свердловского отдела Ura.ru Диану Козлову, которая проходит по делу как свидетель. Однако журналистка осталась в редакции.

Редакцию Ura.ru обыскали силовики с кувалдой, журналистов задержали. В чем причина? Утром 5 июня в редакцию крупного российского издания Ura.ru в Екатеринбурге с обыском... 05 июня 13:20

«Мы считаем, что по этому делу вызывают повесткой, а не бригадой быстрого реагирования УФСБ. С учетом того, что в деле фигурирует 20 тысяч рублей и отношения дяди и племянника, это не расследование взятки, а давление на редакцию», — заявили в агентстве.

Впоследствии Ura.ru сообщило, что Козлову все-таки увезли на допрос сотрудники Следственного комитета РФ.

«Акция устрашения»

Действия силовиков уже осудили многие российские политики. Глава партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов назвал происходящее «акцией устрашения» и обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело Аллаярова под контроль.

«В редакцию СМИ, где работают сотрудники, которые никаких насильственных действий не совершали, являются люди с кувалдой, останавливают работу агентства. Такое недопустимое поведение в отношении журналистов выглядит как акция устрашения независимого СМИ в интересах каких-то обиженных деятелей местной элиты», — заявил Миронов.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также пообещал обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проконтролировать расследование.

«Выглядело, как будто ловят банду убийц. Но это была редакция сетевого издания. Работа 200 сотрудников в восьми регионах — под вопросом. Если теперь сотрудничество с источником равно «повод для обыска», завтра можно закрывать любое издание, которое пишет что-то кроме официальных пресс-релизов», — подчеркнул парламентарий.

Журналист Владимир Познер в свою очередь отметил, что преследование журналистов, применение силы при задержании и отказ работникам СМИ в доступе к адвокату неприемлемы.