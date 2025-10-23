Редактору Ura.ru Аллаярову продлили арест до 13 апреля

Редактор Ura.ru Аллаяров останется под арестом еще на полгода

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест редактору Ura.ru Денису Аллаярову на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Аллаяров и его адвокаты просили отпустить журналиста под домашний арест. Он заявил, что не пытался скрыться и имеет хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Накануне бывший полицейский Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от редактора уральского сайта Ura.ru Аллаярова, заключил досудебное соглашение.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца, 15 октября дело журналиста поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

29 сентября срок его заключения под стражей продлили до 27 октября. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — полицейскому Андрею Карпову — в обмен на получение оперативной сводки.

