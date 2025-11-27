На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka

Readovka: в состав холдинга вошел уральский портал Ura.ru
Павел Лисицын/РИА Новости

Российский медиахолдинг Readovka купил уральский портал Ura.ru. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале группы компаний.

«Мы усиливаем работу с региональной повесткой и прирастаем одним из крупнейших российских информационных агентств. Ura.ru является примером современной новостной журналистики. Влияние издания на Урале и федеральном уровне сложно переоценить», — говорится в нем.

Из заявления следует, что агентство и другие проекты продолжат работать в прежнем формате, а редакционная политика будет формироваться командой действующих журналистов и редакторов.

Readovka поблагодарила уральских коллег за оказанное доверие.

О возможной продаже агентства в конце октября заявляла его главный редактор Диана Козлова. По словам медиаменеджера, после ареста редактора издания Дениса Аллаярова по делу о взятке и обысков в редакции, журналисты работают в прежнем режиме.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.

