Врач объяснила, почему нельзя «вправлять» сустав самостоятельно

Врач Демьяновская: при переломах и вывихах нельзя заниматься самолечением
Shutterstock

Попытки самостоятельно «вправить» сустав при вывихе могут привести к разрыву связок, а в случае перелома — к смещению отломков костей. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Важно также помнить, что эффект от приема обезболивающих препаратов не гарантирует отсутствие скелетных повреждений. Лекарства снимают дискомфорт и могут временно дать ложное ощущение, что все в порядке. Боль — это сигнал организма о том, что что-то требует особого внимания», — отметила специалист.

Самая верная тактика — обратиться к врачу после травмы. Тем более, если боль не проходит в течение часа и дольше, добавила она.

До этого Демьяновская говорила, что обычный на первый взгляд ушиб может скрывать трещину или разрыв связок. По ее словам, если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется, усиливается или мешает заниматься обычными делами, это повод для визита к травматологу.

Ранее врач назвала главные ошибки после падения на льду.

