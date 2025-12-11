На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать безопасную зимнюю обувь

Врач Демьяновская: подошва зимней обуви должна быть не уже 1-3 см
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Зимняя обувь должна быть не только теплой, но и обеспечивать устойчивость и фиксацию стопы, иначе риск травм будет велик. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам: подошва зимних ботинок должна быть не уже 1-3 см.

«Для зимы стоит выбрать обувь, в которой можно спокойно ходить по сугробам и гололедице. Подошва зимней обуви должна быть гибкая, с глубоким протектором и насечками, из резины и каучука, чтобы было не скользко. Тонкая, гладкая и пластиковая подошва — плохой вариант для зимы», — сказала специалист.

Она добавила, что лучше всего выбирать модели с фиксированным задником и плотной застежкой. Если нога в обуви не зафиксирована, можно легко получить травму при неловком движении. При этом ботинки не должны быть слишком тесными, чтобы избежать ухудшения кровообращения.

До этого Демьяновская говорила, что после падения на льду или в любом другом месте нельзя игнорировать боль и отек. Если дело в банальном ушибе, боль обычно не сильная, которая вскоре проходит или значительно уменьшается. Вывих же характеризуется резкой болью, не стихающей даже спустя несколько часов после падения, предупредила врач.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях после ушиба стоит обратиться к врачу.

