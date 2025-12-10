На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала главные ошибки после падения на льду

Врач Демьяновская: после падения на льду не стоит растирать ушиб
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

После падения на льду или в любом другом месте нельзя игнорировать боль и отек. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Не стоит растирать и греть ушибленное место, накладывать тугую повязку. Это может усиливать отек и нарушить местное кровообращение. Можно попытаться самостоятельно оценить масштаб повреждений, но в целом любая травма — уже сама по себе повод показаться врачу», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что если дело в банальном ушибе, боль обычно не сильная, которая вскоре проходит или значительно уменьшается. Вывих же характеризуется резкой болью, не стихающей даже спустя несколько часов после падения.

До этого Демьяновская говорила, что обычный на первый взгляд ушиб может скрывать трещину или разрыв связок. По ее словам, если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется, усиливается или мешает заниматься обычными делами, это повод для визита к травматологу.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к походу на каток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами