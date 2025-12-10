Врач назвала главные ошибки после падения на льду

После падения на льду или в любом другом месте нельзя игнорировать боль и отек. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Не стоит растирать и греть ушибленное место, накладывать тугую повязку. Это может усиливать отек и нарушить местное кровообращение. Можно попытаться самостоятельно оценить масштаб повреждений, но в целом любая травма — уже сама по себе повод показаться врачу», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что если дело в банальном ушибе, боль обычно не сильная, которая вскоре проходит или значительно уменьшается. Вывих же характеризуется резкой болью, не стихающей даже спустя несколько часов после падения.

До этого Демьяновская говорила, что обычный на первый взгляд ушиб может скрывать трещину или разрыв связок. По ее словам, если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется, усиливается или мешает заниматься обычными делами, это повод для визита к травматологу.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к походу на каток.