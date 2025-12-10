На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, в каких случаях после ушиба стоит обратиться к врачу

Врач Демьяновская: за ушибами могут скрываться трещины и разрывы связок
Shutterstock

Обычный на первый взгляд ушиб может скрывать трещину, вывих или разрыв связок. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется, усиливается или мешает заниматься обычными делами, это повод для визита к травматологу», — сказала специалист.

Кроме того, по ее словам, нельзя заниматься самолечением, если после травмы сустав деформирован, кожа вокруг него покраснела и развивается отек. Также обратиться за медицинской помощью следует при потере чувствительности конечности.

Удар головой — еще один повод для немедленного визита к врачу, добавила Демьяновская.

Тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал, как подготовиться к походу на каток. Он посоветовал надеть несколько слоев одежды, однако избегать слишком теплых носков, чтобы лучше ощущать коньки.

Перед выходом на лед обязательно нужно размяться, а новичкам лучше делать перерывы в катании каждые полчаса, чтобы не перегружать мышцы, отметил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, кто должен оплатить лечение в случае травмы на корпоративе.

