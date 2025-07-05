Исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево из-за коллапса

Baza: «Блестящие» застряли в Шереметьево после концерта в Кургане

Участницы поп-группы «Блестящие», в репертуаре которой есть песня «А я все летала», из-за коллапса застряли в Шереметьево в ожидании трапа. Об этом сообщает Baza.

Как узнал Telegram-канал, певицы вернулись в столицу через Тюмень после концерта в Кургане. Они уже несколько часов не могут покинуть лайнер.

Ксения Новикова рассказала, что, несмотря на постоянные обещания, пассажирам не позволяют покидать воздушное судно.

«Воду один раз раздали за это время по половине стакана. У людей уже паника на борту, говорят, что блевать начнут прямо там, если их не выпустят», — описала происходящее исполнительница.

Другая солистка Сильвия Золотова добавила, что двигатели самолета зачехлили, однако трапа все еще нет.

До этого Baza написал о коллапсе в аэропортах России. По данным Telegram-канала, только в Москве и Санкт-Петербурге были отменены почти 100 рейсов, а несколько сотен — перенесены. Многие пассажиры провели в аэропортах более девяти часов.

Как уточняется, самая сложная ситуация наблюдается в Шереметьево, где было задержано свыше 170 рейсов, почти 50 отменено. На данный момент в воздушной гавани наблюдается столпотворение. Прибывающие пассажиры смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Людям приходится сидеть на полу, свободных мест нет даже в бизнес-зале.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.