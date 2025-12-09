На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус

Оперштаб Краснодарского края: обломки БПЛА упали на автобус на станции Отрадной
true
true
true
close
Shutterstock

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили автобус на трассе между Армавиром и станцией Отрадной. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

2Ночью фрагменты БПЛА упали в районе автодороги, несколько из них попали в заднюю часть автобуса», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты экстерных служб принимают все необходимые действия для обеспечения безопасности. На данный момент движение транспорта по трассе восстановлено.

До этого сообщалось, что обломки сбитого дрона ВСУ упали на жилой дом в Чебоксарах. По данным SHOT, первые взрывы в городе прозвучали в районе семи часов утра. Позже местные жители услышали еще несколько взрывов. В результате атаки повреждения получила жилая многоэтажка.

Судя по опубликованному в сети фото, в ней выбило окна, разрушенными оказались балконы. Также повреждены припаркованные поблизости автомобили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки сотни дронов ВСУ за минувшую ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами