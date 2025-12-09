В Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус

Оперштаб Краснодарского края: обломки БПЛА упали на автобус на станции Отрадной

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили автобус на трассе между Армавиром и станцией Отрадной. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

2Ночью фрагменты БПЛА упали в районе автодороги, несколько из них попали в заднюю часть автобуса», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты экстерных служб принимают все необходимые действия для обеспечения безопасности. На данный момент движение транспорта по трассе восстановлено.

До этого сообщалось, что обломки сбитого дрона ВСУ упали на жилой дом в Чебоксарах. По данным SHOT, первые взрывы в городе прозвучали в районе семи часов утра. Позже местные жители услышали еще несколько взрывов. В результате атаки повреждения получила жилая многоэтажка.

Судя по опубликованному в сети фото, в ней выбило окна, разрушенными оказались балконы. Также повреждены припаркованные поблизости автомобили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки сотни дронов ВСУ за минувшую ночь.