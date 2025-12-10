Психолог объяснила, откуда берется тревога о здоровье

Кандидат психологических наук, автор книги «Пост_тревога» Татьяна Павлова в интервью проекту «Сноб» объяснила, почему возникает тревога о здоровье. По ее словам, все больше пациентов испытывают беспокойство именно за свое тело и его состояние.

«Это может работать так: в мире много неопределенностей, на которые я никак не могу повлиять, это вызывает у меня общее напряжение, но эта тревога не находит разрешения. Поэтому я направляю ее на то, где я могу что-то сделать — например, мое здоровье. Начинаются мысли: эта родинка — это уже меланома или еще нет? У меня закололо в животе — это рак кишечника или еще нет?», — объяснила специалист.

В качестве примера она привела пациентку с паническим расстройством, которая на глубинном уровне недовольна своим браком, но беспокоится за сердце.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев до этого говорил, что число случаев панических атак в последнее время выросло на фоне того, что многие научились правильно называть и диагностировать это состояние.

По его словам, раньше это состояние люди называли «нервным срывом», «сердечным приступом на нервной почве» или «вегетососудистой дистонией» (диагноз, которого нет в Международной классификации болезней).

Ранее врач раскрыла, дефицит каких витаминов может привести к тревожным расстройствам.