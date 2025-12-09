На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил, почему люди стали чаще сталкиваться с паническими атаками

Психолог Евстигнеев: панические атаки стали чаще возникать из-за нестабильности
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Число случаев панических атак в последнее время выросло на фоне того, что многие научились правильно называть и диагностировать это состояние. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, раньше это состояние люди называли «нервным срывом», «сердечным приступом на нервной почве» или «вегетососудистой дистонией» (диагноз, которого нет в Международной классификации болезней). Кроме того, на фоне информационной перегрузки, социальной нестабильности и других факторов люди в целом стали чаще сталкиваться с тревожными расстройствами, добавил эксперт.

Он добавил, что паническая атака представляет собой внезапный, короткий и интенсивный эпизод страха.

«Состояние сопровождается мощнейшими физическими и психологическими симптомами: сердце колотится так, будто готово выпрыгнуть из груди, не хватает воздуха, появляется ощущение удушья, бросает то в жар, то в холод, кружится голова, немеют руки или ноги. <...> Человеку может казаться, что мир вокруг нереален или что он наблюдает за собой со стороны», — пояснил Евстигнеев.

Психотерапевт Антон Мокеев до этого рассказал «Газете.Ru», что в последние годы панические атаки превратились из редкого психологического феномена в распространенное состояние. Это не случайность, а следствие трех ключевых факторов современной жизни, отметил он. Первый фактор — парадокс комфорта.

Ранее врач ответил, как отличить паническую атаку от инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами