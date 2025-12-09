Психолог объяснил, почему люди стали чаще сталкиваться с паническими атаками

Число случаев панических атак в последнее время выросло на фоне того, что многие научились правильно называть и диагностировать это состояние. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, раньше это состояние люди называли «нервным срывом», «сердечным приступом на нервной почве» или «вегетососудистой дистонией» (диагноз, которого нет в Международной классификации болезней). Кроме того, на фоне информационной перегрузки, социальной нестабильности и других факторов люди в целом стали чаще сталкиваться с тревожными расстройствами, добавил эксперт.

Он добавил, что паническая атака представляет собой внезапный, короткий и интенсивный эпизод страха.

«Состояние сопровождается мощнейшими физическими и психологическими симптомами: сердце колотится так, будто готово выпрыгнуть из груди, не хватает воздуха, появляется ощущение удушья, бросает то в жар, то в холод, кружится голова, немеют руки или ноги. <...> Человеку может казаться, что мир вокруг нереален или что он наблюдает за собой со стороны», — пояснил Евстигнеев.

Психотерапевт Антон Мокеев до этого рассказал «Газете.Ru», что в последние годы панические атаки превратились из редкого психологического феномена в распространенное состояние. Это не случайность, а следствие трех ключевых факторов современной жизни, отметил он. Первый фактор — парадокс комфорта.

Ранее врач ответил, как отличить паническую атаку от инфаркта.