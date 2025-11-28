На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, дефицит каких витаминов может привести к тревожным расстройствам

Дефицит некоторых витаминов может привести к развитию тревожных расстройств. Об этом «Москве 24» заявила врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Так, например, при недостатке В9 — фолиевой кислоты могут развиться панические атаки и ухудшиться память, витамина D — появляться подавленность, раздражительность и тревожность.

«Также витамины группы В поддерживают миелиновую оболочку нервных волокон, участвуют в синтезе нейромедиаторов и играют важную роль в работе нервной системы. Кроме этого, их нехватка может вызывать раздражительность, подавленность и негативно влиять на остроту памяти», — предупредила Генварская.

Врач также подчеркнула важность витамина С, который способен снизить риск развития депрессии, поскольку способствует выработке внутренней энергии и укреплению иммунитета.

В компании Bioniq до этого сообщили «Газете.Ru», что наиболее распространенными у россиян стали дефициты витамина В9 (86%), В12 (81%), витамина D (67%), калия (27%) и железа (26%). Согласно аналитике, мужчины чаще сталкиваются с дефицитом витаминов группы В (В9 — 89%, В12 — 87%), тогда как женщинам чаще грозит нехватка железа (35% против всего 4% у мужчин).

