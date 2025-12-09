На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осужденный по делу Долиной обжаловал приговор

Адвокат Алыев: осужденный по делу Долиной Андрей Основа обжаловал приговор
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Осужденный по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной к четырем годам лишения свободы Андрей Основа обжаловал приговор. Об этом РИА Новости рассказал защитник Основы Асим Алыев.

По словам адвоката, подана краткая апелляционная жалоба.

Алыев подчеркнул, что объем обвинения, которое было предъявлено Основе, не соответствует происшедшим событиям.

Адвокат заявил, что намерен добиться отмены приговора и возврата дела прокурору в связи с неправильным применением уголовного закона.

28 ноября сообщалось, что суд назначил четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной сроки от четырех до семи лет колонии.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.

