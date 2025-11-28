Певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой

Певица Слава (Анастасия Сланевская) раскритиковала коллегу по сцене Ларису Долину за ситуацию с ее квартирой, из-за которой она теперь не может продать свое жилье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

отказали

По словам Сланевской, на фоне скандала потенциальные покупатели ее недвижимости не идут на сделку, опасаясь обмана со стороны звезды.

«Теперь из-за всей этой обстановки мне нужно идти [никто не] знает куда и [никто не] знает зачем. Если покупатель узнает, что я артистка, — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое!», — сказала Слава.

Она объяснила, что продает квартиру, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о массовом возврате квартир продавцам после скандала с Долиной.