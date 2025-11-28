Суд назначил фигурантам дела о квартире Долиной до семи лет колонии

ТАСС: суд дал фигурантам дела о квартире Долиной от 4 до 7 лет колонии

Суд назначил четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисы Долиной сроки от четырех до семи лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что семилетний срок получила курьер Анжела Цырульникова. Она будет отбывать его в колонии общего режима. Также Цырульникова должна выплатить штраф в миллион рублей.

«Артур Каменецкий осужден на семь лет колонии строгого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Дмитрий Леонтьев — семь лет в колонии особого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Андрей Основа — четыре года в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей. Леонтьев отправится в колонию особого режима, так как неоднократно был судим, в том числе за разбой и вымогательство», — сказано в материале.

Сама артистка на заседание не приехала.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.