На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд назначил фигурантам дела о квартире Долиной до семи лет колонии

ТАСС: суд дал фигурантам дела о квартире Долиной от 4 до 7 лет колонии
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд назначил четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой российской певицы Ларисы Долиной сроки от четырех до семи лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что семилетний срок получила курьер Анжела Цырульникова. Она будет отбывать его в колонии общего режима. Также Цырульникова должна выплатить штраф в миллион рублей.

«Артур Каменецкий осужден на семь лет колонии строгого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Дмитрий Леонтьев — семь лет в колонии особого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Андрей Основа — четыре года в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей. Леонтьев отправится в колонию особого режима, так как неоднократно был судим, в том числе за разбой и вымогательство», — сказано в материале.

Сама артистка на заседание не приехала.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами