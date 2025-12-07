На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киевской области начались протесты против отключения света

В Киевской области люди перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия света
Жители поселка городского типа Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия света. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По его данным, в населенном пункте уже двое суток нет электричества.

7 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы в ночь на воскресенье нанесли групповой удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Для удара использовались «Кинжалы», беспилотники, а также высокоточное оружие наземного базирования.

6 декабря украинское министерство энергетики сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ноябре бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что руководство Украины боится возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой.

Ранее в родном городе Зеленского начались протесты против отключения света.

Новости Украины
