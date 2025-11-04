На Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света

Руководство Украины боится возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой. Такое заявление сделал бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.

Он выразил уверенность, что критика властей со стороны граждан будет оправдана, так как обеспечение работоспособности энергетической системы будет осложнено из-за задержек при реализации более децентрализованной выработки электричества.

По словам экс-главы компании, план децентрализованной генерации электроэнергии был представлен украинскому лидеру Владимиру Зеленскому еще три года назад. Однако правительство вовремя не отреагировало на соответствующие предложения.

30 октября издание «Страна.ua» со ссылкой на главу администрации Оболонского района Киева Кирилла Фесика сообщило, что восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в столице Украины займет около 10 лет. Как отметил чиновник, в городе до сих пор не устранили все последствия прилетов 2022 года. При этом объекты энергетики продолжают подвергаться ударам.

Ранее экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец спрогнозировала тяжелую зиму в стране.