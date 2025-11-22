На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В родном городе Зеленского начались протесты против отключения света

В украинском Кривом Роге вспыхнули протесты против отключений электроэнергии
true
true
true

Жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины вышли на улицы в знак протеста против отключений света. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Протестующие называют графики отключений несправедливыми и требуют навести с этим порядок», — отмечается в публикации.

Судя по кадрам, митингующие собрались перед зданием городского совета и перекрывают автомобильную трассу.

В Кривом Роге родился президент Украины Владимир Зеленский.

21 ноября в министерстве энергетики Украины сообщили, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. По данным ведомства, возможности этих объектов производить электроэнергию «значительно снизились», при этом потребности потребителей остались на том же уровне.

В начале месяца бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что руководство Украины боится возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой.

Ранее жителям украинского Изюма посоветовали подготовить фонарики и пауэрбанки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами