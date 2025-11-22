В родном городе Зеленского начались протесты против отключения света

В украинском Кривом Роге вспыхнули протесты против отключений электроэнергии

Жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины вышли на улицы в знак протеста против отключений света. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Протестующие называют графики отключений несправедливыми и требуют навести с этим порядок», — отмечается в публикации.

Судя по кадрам, митингующие собрались перед зданием городского совета и перекрывают автомобильную трассу.

В Кривом Роге родился президент Украины Владимир Зеленский.

21 ноября в министерстве энергетики Украины сообщили, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. По данным ведомства, возможности этих объектов производить электроэнергию «значительно снизились», при этом потребности потребителей остались на том же уровне.

В начале месяца бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что руководство Украины боится возможной реакции жителей на отключения электроснабжения предстоящей зимой.

Ранее жителям украинского Изюма посоветовали подготовить фонарики и пауэрбанки.