ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по энергообъектам Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ТЭК Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы в ночь на воскресенье нанесли групповой удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, для удара использовались «Кинжалы», беспилотники, а также высокоточное оружие наземного базирования. Целями атаки стали объекты транспортной инфраструктуры и ТЭК Украины. Кроме того, под удар попало украинское предприятие, которое производило ударные беспилотные летательные аппараты.

«Все назначенные объекты поражены», — отмечается в сообщении.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ночной массированный удар России по объектам на Украине стал ответом на атаку на башню комплекса «Грозный-Сити». Российские военные поразили более 60 целей, использовав «Герани», ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Калибр». Кадыров предупредил также, что «это еще далеко не все» и «продолжение следует». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Украина пыталась угнать МиГ-31 с «Кинжалом».

СВО: последние новости
