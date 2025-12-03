На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией

Жительницу Москвы с 10-летним сыном, которые пропали месяц назад в Турции, обнаружили около сирийской границы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

32-летняя Дарья и ее 10-летний сын пропали в середине октября. Женщина сообщила родственникам, что едет на корпоратив, забрала ребенка, вместе с ним улетела в Стамбул и перестала выходить на связь.

Родственники сообщили, что незадолго до исчезновения поведение Дарьи изменилось — она стала замкнутой и неразговорчивой. Москвичку и ее сына нашли в районе турецкого города Адана, который расположен на границе с Сирией.

По данным Shot, женщину могли завербовать террористы. Сейчас мать и сын находятся под присмотром местной полиции, их планируют перевезти в Стамбул и депортировать в Россию.

До этого туристка из Петербурга пропала в Турции, бросив 12-летнего сына в номере отеля. Женщина сообщила сыну, что идет за сигаретами, и исчезла. Позже выяснилось, что она покинула отель в компании другого постояльца, с которым познакомилась накануне.

Ранее семью, похожую на пропавших в тайге Усольцевых, видели в Таиланде.

