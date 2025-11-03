Россиянка приехала в Турцию и исчезла после знакомства с постояльцем отеля

Россиянка пропала из турецкого отеля, оставив сына одного в номере

Россиянка пропала в Турции, бросив 12-летнего сына в номере отеля. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В конце октября 41-летняя Ирина Киселева из Петербурга приехала с сыном на отдых в Анталию. Они остановились в отеле Royal Atlantis Spa & Resort, где ее в последний раз видели 31 октября.

Женщина сообщила сыну, что идет за сигаретами, и исчезла. Позже выяснилось, что Ирина покинула отель в компании другого постояльца, с которым познакомилась накануне.

Вдвоем они пошли купаться и разминулись. Мужчину опросили, но он заявил, что потерял Ирину из вида, отвлекшись на игру в волейбол, потом отнес в отель ее сумку, которая осталась на пляже.

По словам уборщика, около 19:00 он видел ее спящей на шезлонге, что с женщиной произошло дальше, неизвестно. Сына Ирины собираются отправить на родину сегодня вечером.

