На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка приехала в Турцию и исчезла после знакомства с постояльцем отеля

Россиянка пропала из турецкого отеля, оставив сына одного в номере
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянка пропала в Турции, бросив 12-летнего сына в номере отеля. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В конце октября 41-летняя Ирина Киселева из Петербурга приехала с сыном на отдых в Анталию. Они остановились в отеле Royal Atlantis Spa & Resort, где ее в последний раз видели 31 октября.

Женщина сообщила сыну, что идет за сигаретами, и исчезла. Позже выяснилось, что Ирина покинула отель в компании другого постояльца, с которым познакомилась накануне.

Вдвоем они пошли купаться и разминулись. Мужчину опросили, но он заявил, что потерял Ирину из вида, отвлекшись на игру в волейбол, потом отнес в отель ее сумку, которая осталась на пляже.

По словам уборщика, около 19:00 он видел ее спящей на шезлонге, что с женщиной произошло дальше, неизвестно. Сына Ирины собираются отправить на родину сегодня вечером.

Ранее в Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами