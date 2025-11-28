На стройке в Южно-Сахалинске произошло обрушение

СК: в Южно-Сахалинске несколько человек пострадали во время обрушения на стройке

В Южно-Сахалинске обрушился строительный объект, есть пострадавшие. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении СК России.

В ГУ МЧС по Сахалинской области подтвердили, что в результате ЧП несколько человек получили травмы.

В следственном управлении уточнили, что факт происшествия установлен и по нему уже возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ, которая касается нарушений правил безопасности при выполнении строительных или иных работ.

Недавно два человека пострадали в результате падения строительного крана в Волгограде. По информации прокуратуры, инцидент произошел на строительной площадке дома на улице Двинской в Дзержинском районе. Секция башенного крана упала при проведении работ по его демонтажу. С места происшествия были госпитализированы 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются.

До этого в Москве госпитализировали трех человек, пострадавших при обрушении строительных лесов. Инцидент произошел на улице Москворечье вблизи станции метро «Каширская». По данным оперативных служб, под завалами не осталось людей. Всего пострадали пятеро рабочих.

Ранее маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев.