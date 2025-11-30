На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южно-Сахалинске арестовали главного инженера обрушившегося ангара

true
true
true

Главного инженера строящегося ангара в Южно-Сахалинске, под завалами которого оказались рабочие, арестовали до 27 января 2026 года. Об этом сообщила прокуратура региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что суд поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу ранее задержанного инженера. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц.

По информации пресс-службы прокуратуры, ход расследования уголовного дела находится под контролем надзорного органа. В результате обрушения металлоконструкции на стройке пострадали семь рабочих: четверо госпитализированы, троих спасти не удалось.

Инцидент произошел днем 28 ноября по местному времени. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Telegram-канал Amur Mash писал, что в спецотряды порядка четырех часов продолжали искать рабочих, которые оказались под завалами рухнувшего здания.

Ранее рабочие сорвались с высоты на стройке в Новой Москве.

