«Неплохо так поехали на юго-восток»: Камчатка уплыла от России после землетрясения

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений.
Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра»,
— сообщили ученые, отметив, что это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в японском регионе Тохоку.
В РАН также добавили, что Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сместились не так сильно. Эти данные согласуются с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге громадного очага. Подобные подвижки спровоцировали «полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, но при этом недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском».
«Ничтожно мало»
По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, смещение территории Камчатки на два метра не повлияет на государственную границу России, однако будет отражено на профессиональных картах моряков.
«Из этой информации [о смещении] не следует, что добавилась территория, просто передвинулся весь полуостров в силу землетрясения. Надо со специалистами этот момент обсудить, если действительно добавилось [два метра], в результате увеличилась площадь суши на Камчатке. Надо будет пересматривать справочники», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Федоров также добавил, что смещение в два метра — ничтожно. Такой масштаб, по словам депутата, невозможно отобразить на обычных картах.
«Два метра в масштабах карт будет практически незаметно. Для моряков это будет отражено. А в обычном понимании это слишком мало», — сказал он.
Землетрясение на Камчатке
Землетрясение магнитудой 8,7 в Тихом океане у берегов полуострова произошло 30 июля, его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. За первые 12 часов после него было зафиксировано более 130 ощущаемых афтершоков. Всего же на данный момент МЧС сообщило о почти 700 афтершоках и повторных толчках магнитудой до 6,2 балла. Кроме этого, землетрясение спровоцировало извержение вулкана Ключевская Сопка. Также активизировались и другие вулканы.
Во многих странах Тихоокеанского региона впоследствии была объявлена угроза цунами. Людей из прибрежной зоны эвакуировали в Чили, Французской Полинезии и Японии. Власти Перу в связи с угрозой закрыли все порты и пляжи. Волны высотой чуть меньше двух метров достигли страны спустя примерно 20 часов после землетрясения.
Кроме этого, волны цунами высотой 3–4 метра также достигли берегов самой Камчатки. На Сахалине волны подтопили несколько рыборазводных предприятий, завод и порт. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали локальные разрушения — так, например, обрушилась стена одного из детских садов.
Минздрав региона сообщал о нескольких пострадавших с несерьезными травмами. Жертв в результате землетрясения и цунами не было.
В последующие дни в регионе было зафиксировано еще несколько землетрясений.