«Неплохо так поехали на юго-восток»: Камчатка уплыла от России после землетрясения

Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений.

Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра»,

— сообщили ученые, отметив, что это сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в японском регионе Тохоку.

В РАН также добавили, что Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сместились не так сильно. Эти данные согласуются с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге громадного очага. Подобные подвижки спровоцировали «полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, но при этом недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском».

«Ничтожно мало»

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, смещение территории Камчатки на два метра не повлияет на государственную границу России, однако будет отражено на профессиональных картах моряков.

«Из этой информации [о смещении] не следует, что добавилась территория, просто передвинулся весь полуостров в силу землетрясения. Надо со специалистами этот момент обсудить, если действительно добавилось [два метра], в результате увеличилась площадь суши на Камчатке. Надо будет пересматривать справочники», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Федоров также добавил, что смещение в два метра — ничтожно. Такой масштаб, по словам депутата, невозможно отобразить на обычных картах.

«Два метра в масштабах карт будет практически незаметно. Для моряков это будет отражено. А в обычном понимании это слишком мало», — сказал он.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой 8,7 в Тихом океане у берегов полуострова произошло 30 июля, его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. За первые 12 часов после него было зафиксировано более 130 ощущаемых афтершоков. Всего же на данный момент МЧС сообщило о почти 700 афтершоках и повторных толчках магнитудой до 6,2 балла. Кроме этого, землетрясение спровоцировало извержение вулкана Ключевская Сопка. Также активизировались и другие вулканы.

Во многих странах Тихоокеанского региона впоследствии была объявлена угроза цунами. Людей из прибрежной зоны эвакуировали в Чили, Французской Полинезии и Японии. Власти Перу в связи с угрозой закрыли все порты и пляжи. Волны высотой чуть меньше двух метров достигли страны спустя примерно 20 часов после землетрясения.

Извержение вулкана и 130 афтершоков: последствия землетрясения на Камчатке На Камчатке после сильнейшего за 70 лет землетрясения магнитудой 8,7 началось извержение вулкана... 30 июля 21:49

Кроме этого, волны цунами высотой 3–4 метра также достигли берегов самой Камчатки. На Сахалине волны подтопили несколько рыборазводных предприятий, завод и порт. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали локальные разрушения — так, например, обрушилась стена одного из детских садов.

Минздрав региона сообщал о нескольких пострадавших с несерьезными травмами. Жертв в результате землетрясения и цунами не было.

В последующие дни в регионе было зафиксировано еще несколько землетрясений.