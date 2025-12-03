На Камчатке произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По его данным, эпицентр находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 34,2 км.

2 декабря на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубине 26,5 км.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение, в результате чего полуостров сдвинулся на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, смещение территории Камчатки на два метра не повлияет на государственную границу России, однако будет отражено на профессиональных картах моряков.

Ранее жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения.