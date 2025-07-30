«Было страшно, люди кричали в панике». Что известно о сильнейшем землетрясении у берегов Камчатки

Губернатор Солодов: землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Последствия подземных толчков на себе ощутили и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт. Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Возле Камчатки 30 июля около 11:30 по местному времени (2:30 мск) произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение — его магнитуда составила 8,8. Эпицентр находился в Тихом океане в 161 км к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение»,

— подчеркнул губернатор Владимир Солодов.

В местном филиале Единой геофизической службы Российской академии наук уточнили, что после главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых с интенсивностью 2–5 баллов.

Власти незамедлительно объявили об угрозе цунами и создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Кроме того, рабочий день в государственных краевых учреждениях был сокращен до 13:00 (04:00 мск).

Подземные толчки ощущались и в Сахалинской области. В Северо-Курильске местных жителей вывезли на возвышенности из потенциально опасной зоны. Кроме того, высокие волны обрушились на прибрежную часть города. После землетрясения цунами высотой 3–4 м фиксировались и в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная.

Разрушенный детский сад и приступы эпилепсии: последствия в Камчатском крае

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки «ощущались силой 7–8 баллов», сообщило краевое управление МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что здания, в основном, устояли. И обошлось без пострадавших.

Местная жительница Галина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в момент землетрясения сразу же выбежала на улицу.

«Было страшно, дико страшно. Все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами. Некоторые люди возле меня кричали в панике, кто-то даже плакал и молился. Это продолжалось минут 15»,

— отметила она.

По ее словам, люди уже несколько часов боятся зайти домой. Некоторые уехали на дачи, в связи с этим в городе фиксировались пробки. Толчки магнитудой до 6,5 продолжаются, добавила Галина.

Кроме того, землетрясение привело к обрушению стены в здании детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил губернатор Владимир Солодов, детей и взрослых в этом время в учреждении не было.

Повреждения также были зафиксированы в городской детской поликлинике №1, ее работа временно приостановлена. Общая оценка материального ущерба после землетрясения на Камчатке будет готова в течение недели, подчеркнул Солодов.

По информации Amur Mash, в новом аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) на пассажиров во время землетрясения падали потолочные панели.

Одна из женщин в аэропорту получила ушибленные раны головы.

В региональном минздраве уточнили, что ее состояние удовлетворительное. Среди туристов пострадавших нет, уточнили в РСТ.

Солодов подчеркнул, что систему здравоохранения в регионе перевели в усиленный режим работы. После землетрясения в Петропавловске-Камчатском увеличилось число вызовов бригад скорой помощи. Пациенты жаловались на артериальное давление, аритмию и эпилепсию.

В краевом онкодиспансере врачи в момент бедствия проводили операцию. Они не покинули пациента и продолжили оказывать ему помощь. Власти намерены представить медиков к государственным наградам.

«Телами закрыли!» — прокомментировала мужество врачей официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Четыре волны цунами и подтопленный завод: последствия на Сахалине

В Северо-Курильске на острове Парамушир после землетрясения ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации МЧС, на территории Северо-Курильского района землетрясение ощущалось до 4–5 баллов. Зафиксировано частичное разрушение печных труб и вентиляции.

«Дымоходы посыпались на машины. Слава богу, что только на машины, пострадавших нет»,

— отметил работающий спасателем местный житель Александр в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в некоторых квартирах из-за разрушений сейчас невозможно проживать. В связи с этим в Северо-Курильске разбивают палаточный городок на улице Сахалинской.

Губернатор области Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия-24» не исключил, что в городе могли получить повреждения электросети и сети водоснабжения. Сейчас в Северо-Курильске электроснабжение отключено.

После объявления об опасности цунами большинство людей эвакуировались на сопку Альперина и на сопку у пожарной части. По информации ТАСС, всего на Курильских островах переместили в безопасные зоны примерно 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей.

В Северо-Курильском районе было зафиксировано несколько волн цунами. Городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались подтоплены.

Кроме того, смыло небольшой палаточный лагерь Русского географического общества, который расположился на восточном побережье. Людей своевременно предупредили, и никто не пострадал, отметили в областном правительстве.

«Прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 м. <...> До сих пор не отменена тревога цунами в цунамиопасной зоне — это территория, прилегающая к порту»,

— заявил мэр округа Александр Овсянников.

Высота одной из волн цунами составила четыре метра, поделился спасатель. По словам Александра, шхуны, которые стояли в порту, выбросило на сушу.

«Толчки до сих пор продолжаются, то есть они не успокаиваются — раз в несколько минут они начинаются снова — с разной периодичностью и с разной силой», — добавил он.

Сейчас отмечаются затухающие толчки, динамика землетрясения на Сахалине идет на спад, уточнил Лимаренко.

Последствия солнечной активности

По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, мощное землетрясение на Камчатке может быть связано с усилением солнечной активности.

«Я согласна с мнением многих моих коллег, которые это связывают с увеличением солнечной активности.

Часто у нас объявляют магнитные бури и фиксируются вспышки на Солнце», — отметила она в беседе с ТАСС.

Техногенные причины маловероятны, добавила Кобелева.

Последствия камчатского землетрясения фиксировали во всем мире. Угрозу цунами объявляли в Японии, Китае, Индонезии, США, Перу, Мексике, Чили. В Японии несколько китов выбросило на берег.

В камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук предупредили, что сильные афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5–6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами.