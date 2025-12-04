Дочь и внучку Ларисы Долиной привлекли к спору о квартире

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина и ее несовершеннолетняя внучка привлечены в качестве заинтересованных лиц в судебном споре вокруг квартиры артистки. Об этом свидетельствуют данные картотеки Верховного суда России.

Согласно материалам дела, Ангелина Долина будет представлять в процессе как свои интересы, так и интересы своей дочери.

«Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери», — указано в решении суда.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. После этого на Долину обрушилась критика со стороны россиян и некоторых коллег. Народную артистку России начали вырезать из новогодних программ. По словам журналистки Алены Мартыновой, певицу оставили только в «Голубом огоньке» на «России 1». Судьба исполнительницы на шоу «Песня года» пока неизвестна.

До этого брокер по недвижимости Мария Атлас призвала Долину взять кредит, чтобы вернуть деньги покупательнице ее квартиры. По мнению эксперта, это будет справедливый шаг, так как женщина осталась и без жилья, и без значительной суммы.

Ранее в Госдуме высказались о репутации Долиной после скандала с квартирой.