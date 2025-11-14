Главе «Транснефти» присвоили звание Героя труда

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил Николаю Токареву, возглавляющему компанию «Транснефть», звание Героя труда РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Токареву Николаю Петровичу — президент публичного акционерного общества «Транснефть», город Москва», — указано в тексте указа.

Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью отличия и государственной наградой в РФ, присуждаемой за особые заслуги в трудовой деятельности, наряду со званием Героя России. Как и Герои России, Герои Труда награждаются медалью в форме золотой звезды, однако их знаки отличия отличаются наличием изображения государственного герба РФ.

В июле Минобороны назвало «Транснефть» компанией — лидером по поддержке СВО. Отмечается, что в августе 2022 года компания первой из государственных корпораций сформировала добровольческий батальон из числа своих работников.

