Путин присвоил звание Героя Труда первому вице-президенту РФС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации первому вице-президенту Российского футбольного союза (РФС) Никите Симоняну. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола», — отмечается в документе.

Никита Симонян занимает пост первого вице-президента РФС с 2005 года. В составе сборной СССР он становился олимпийским чемпионом в 1956 году. На чемпионате мира 1958 года в Швеции, где советская команда дебютировала, Симонян был капитаном и забил первый гол сборной СССР в истории турнира, поразив ворота Англии. За национальную команду нападающий провел 20 матчей и забил 10 голов, завершив карьеру в сборной после этого чемпионата мира.

Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей государственной наградой за особые трудовые заслуги. Решение о награждении Симоняна было принято в преддверии его 98-летия, которое он отметит в ноябре 2025 года.

Ранее экс-министр спорта рассказал, считает ли он предателями тех, кто сменил спортивное гражданство.