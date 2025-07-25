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Минобороны назвало «Транснефть» компанией — лидером по поддержке СВО

«Транснефть» выделила почти 9 млрд рублей на поддержку СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

«Транснефть» является лидером по поддержке СВО, сообщили в Минобороны в рамках нового фильма компании.

В «Транснефти» отметили, что в августе 2022 года компания первой из государственных корпораций сформировала добровольческий батальон из числа своих работников.

С начала СВО компания выделила на поддержку СВО почти 9 млрд рублей, а также около 500 единиц грузового и легкового автотранспорта, более 2000 комплектов спецоборудования.

Всего, по данным «Транснефти» в СВО приняли участие почти 1700 работников компании, из которых 440 получили государственные награды.

Также сотрудники-волонтеры «Транснефти» собрали более 160 млн рублей, на которые для участников СВО было закуплено более 100 тонн гуманитарной помощи, спецтехники и автотранспорта.

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