Минобороны назвало «Транснефть» компанией — лидером по поддержке СВО

«Транснефть» выделила почти 9 млрд рублей на поддержку СВО

«Транснефть» является лидером по поддержке СВО, сообщили в Минобороны в рамках нового фильма компании.

В «Транснефти» отметили, что в августе 2022 года компания первой из государственных корпораций сформировала добровольческий батальон из числа своих работников.

С начала СВО компания выделила на поддержку СВО почти 9 млрд рублей, а также около 500 единиц грузового и легкового автотранспорта, более 2000 комплектов спецоборудования.

Всего, по данным «Транснефти» в СВО приняли участие почти 1700 работников компании, из которых 440 получили государственные награды.

Также сотрудники-волонтеры «Транснефти» собрали более 160 млн рублей, на которые для участников СВО было закуплено более 100 тонн гуманитарной помощи, спецтехники и автотранспорта.