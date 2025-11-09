На Украине заявили о критическом состоянии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме по обвинению в подрыве «Северных потоков» и ожидает окончательного решения по экстрадиции в Германию, находится в критическом состоянии. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что встретился с женой Кузнецова Галиной, которая рассказала, что ее супруг продолжает голодовку.

«Находится в критическом состоянии здоровья», — написал Лубинец.

По его словам, содержание Кузнецова в ненадлежащих условиях противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим он направил официальные письма в МИД Украины, Минюст Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно и омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли с требованием обеспечить соблюдение прав заключенному. Лубинец отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

4 ноября адвокат Никола Канестрини сообщил, что Сергей Кузнецов объявил голодовку в тюрьме. По словам защитника, украинец отказывается от еды с 31 октября и требует соблюдения своих прав, включая право на достаточное питание и равное обращение с другими заключенными в вопросе свиданий с семьей и доступа к информации. В частности, защитник упомянул, что с момента ареста 22 августа украинцу ни разу не давали питание, «соответствующее состоянию его здоровья». Это привело к ухудшению самочувствия заключенного, сообщил юрист.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам Канестрини, защита планирует обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

До этого стало известно, что украинец Кузнецов, в случае выдачи его Германии, будет находиться в тюрьме с режимом «закрытого содержания», но не в изоляции.

Ранее бывший офицер ВСУ заявил, что Украина имела право на подрыв «Северных потоков».