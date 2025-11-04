Украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме по обвинению в подрыве «Северных потоков» и ожидает окончательного решения по экстрадиции в Германию, объявил голодовку. Об этом заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини, пишет РИА Новости.

«Защита сообщила компетентным органам о голодовке, объявленной подзащитным», — сказал Канестрини.

По словам адвоката, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября и требует соблюдения своих прав, включая право на достаточное питание и равное обращение с другими заключенными в вопросе свиданий с семьей и доступа к информации. В частности, защитник упомянул, что с момента ареста 22 августа украинцу ни разу не давали питание, «соответствующее состоянию его здоровья». Это привело к ухудшению самочувствия заключенного, сообщил юрист.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам его адвоката Николы Канестрини, защита планирует обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

До этого стало известно, что украинец Кузнецов, в случае выдачи его Германии, будет находиться в тюрьме с режимом «закрытого содержания», но не в изоляции. В генпрокуратуре ФРГ пояснили, что обвиняемый будет находиться в пространстве с личной площадью 3,7 квадратных метра, что превышает установленную норму в три квадратных метра.

Кузнецова задержали в августе в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

